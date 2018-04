Rossi(Bankitalia): oro per ridurre debito pubblico gesto disperato

Roma, 6 apr. - Vendere l'oro di Bankitalia per ridurre il debito pubblico non è una strada praticabile e nemmeno efficace.

"Innanzitutto per ragioni pratiche: parliamo di 90 miliardi di euro quando il nostro debito pubblico è intorno a 2.300 miliardi. E, al momento, giuridicamente impossibile. C'è un accordo internazionale tra le banche centrali, che prevede che le vendite siano razionate, dunque ne potremmo vendere per poche centinaia di milioni alla volta. Nei fatti non si risolverebbe il problema del debito pubblico e daremmo un pessimo segnale al mondo dove la vendita di oro da parte di un Paese darebbe il segnale di un gesto disperato". Lo ha detto Salvatore Rossi, Direttore generale di Bankitalia, nel corso di "24Mattino" su Radio24.