New York, 6 apr. - In base alle indiscrezioni, inizialmente l'attenzione di Facebook era concentrata sulla salute cardiovascolare. Idealmente, il sistema allo studio sarebbe stato capace di capire se, per esempio, un paziente anziano non vive vicino a parenti o amici. In quel caso il sistema stesso avrebbe potuto decidere di inviare un'infermiera per controllare le sue condizioni successivamente a un ipotetico intervento.