Facebook ha chiesto a ospedali di condividere dati su pazienti -2

New York, 6 apr. - "Questo lavoro non si è mai spinto oltre la fase di pianificazione e non abbiamo ricevuto, condiviso o analizzato i dati di alcun individuo", ha spiegato a Cnbc un portavoce di Facebook. Secondo l'emittente finanziaria americana, tuttavia, fino al mese scorso Facebook era in contatto con varie organizzazioni sanitarie come Stanford Medical School e l'American College of Cardiology per la firma di un potenziale accordo. "Il mese scorso abbiamo deciso di sospendere queste discussioni in modo da focalizzarci su altro lavoro importante da fare, incluso fare un lavoro migliore per proteggere i dati della gente ed essere più chiari su come i dati sono usati nei nostri prodotti e servizi", ha aggiunto l'azienda.

Lo scandalo della società di dati londinese è esploso il 16 marzo. Il 4 aprile Facebook ha detto che le informazioni riguardanti un massimo di 87 milioni di utenti - prevalentemente in Usa - "possono essere state condivise impropriamente da Cambridge Analytica". L'inchiesta iniziale del New York Times e del britannico Observer aveva parlato di oltre 50 milioni di persone.(Segue)