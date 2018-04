Facebook ha chiesto a ospedali di condividere dati su pazienti

New York, 6 apr. - Facebook ha chiesto ad alcuni dei principali ospedali americani di condividere con il social network dati anonimi dei loro pazienti relativi, per esempio, a malattie e farmaci prescritti, per un progetto che si è fermato alla sola fase di pianificazione. A riferirlo è Cnbc. Sospeso dopo lo scoppio dello scandalo di Cambridge Analytica, che ha sollevato polemiche sulla gestione e la protezione dei dati degli iscritti da parte di Facebook, quel progetto avrebbe dovuto incrociare le informazioni fornite dagli ospedali con quelle raccolte dall'azienda per capire quali pazienti hanno bisogno di un trattamento o una cura speciale. (Segue)