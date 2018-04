Trump ha valutato di sostituire Sessions con Pruitt

New York, 6 apr. - Non che Jeff Sessions non abbia dimostrato fedeltà eterna a Donald Trump, ma in questo momento, il presidente americano ha bisogno di maggiori sicurezze, di un segretario alla Giustizia conservatore, fedelissimo e soprattutto non immischiato nelle questioni russe. Per questo Trump starebbe pensando di sostituire Sessions con Scott Pruitt, attuale capo della Environmental Protection Agency - l'agenzia ambientale americana - che sta guidando nel rispetto ortodosso del messaggio del presidente: meno regole sulle emissioni, basta divieti sul carbone voluti da Barack Obama, anteponendo la crescita economica alla difesa dell'ambiente.

C'è da dire, scrive Cnn che ha dato la notizia citando fonti interne alla Casa Bianca, che Trump sta continuando a proteggere Pruitt, attaccato in questi giorni dalla stampa per aver chiuso un accordo per affittare un condominio a Washington di un lobbista del settore energetico: il costo finale era di 50 dollari a notte, una cifra di favore che pone dubbi sull'indipendenza del suo operato come segretario. Proprio per questo motivo Pruitt è stato attaccato e messo sotto pressione nel corso di una intervista su Fox a cui ha accettato di partecipare, nonostante la Casa Bianca gli avesse chiesto di non parlare con i giornalisti.

Scott Pruitt, che è stato segretario alla giustizia dell'Oklahoma, è un repubblicano di ferro e architetto della battaglia legale contro le politiche ecologiste volute da Barack Obama. In passato era stato accusato di aver avuto rapporti molto stretti con i colossi del petrolio e ha più volte negato i cambiamenti climatici, facendo poi marcia indietro qualche mese fa, sostenendo che anche l'uomo ha contribuito. Trump infine da mesi pensa di sostituire Sessions, soprattutto per la sua decisione di non occuparsi del caso del Russiagate direttamente, lasciando il compito di supervisionare l'inchiesta del procuratore speciale, Robert Mueller, al suo vice, Rod Rosenstein.