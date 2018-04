Soddisfazione Farnesina per liberazione Mauro Donato

Roma, 6 apr. - La Farnesina ha espresso grande soddisfazione per la liberazione del giornalista italiano Mauro Donato, trattenuto in Serbia dallo scorso 16 marzo.

"La continua azione di sensibilizzazione delle Autorità serbe, condotta a Belgrado e Roma dall`Ambasciata italiana e dalla Farnesina, ha consentito il rilascio del connazionale, che sta già rientrando in Italia dai propri familiari. L'Ambasciata aveva in ogni caso assicurato un'assistenza consolare quotidiana al giornalista, visitato regolarmente durante tutta la sua detenzione in Serbia", ha scritto il ministero degli Esteri.

"La Direzione Generale per gli Italiani all'Estero della Farnesina, con l'indispensabile sostegno della rete diplomatico-consolare, rinnova così il suo costante impegno per tutelare e assistere i cittadini italiani in situazioni di difficoltà fuori dal nostro Paese", ha proseguito.