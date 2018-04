Usa, Trump minaccia altri 100 miliardi di dazi sulla Cina

New York, 6 apr. - Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di nuovo la Cina, affermando che sta prendendo in considerazione l'ipotesi di imporre dazi per altri 100 miliardi di dollari sulle importazioni da questo Paese. Trump martedì aveva già ipotizzato dazi per 50 miliardi su 1.300 prodotti cinesi.

La mossa triplicherebbe la quantità di merci cinesi che saranno colpite da tariffe del 25 per cento quando entreranno negli Stati Uniti. Proprio la Cina mercoledì aveva risposto ai primi dazi di Trump minacciando 50 miliardi di costi aggiuntivi su 106 prodotti in entrata in Cina, tra cui la soia e la carne di maiale.

Trump, che ha giustificato i dazi sulle importazioni cinesi citando presunte violazioni delle leggi sulla proprietà intellettuale negli Stati Uniti, ha detto che un'escalation sarebbe dovuta alle "ingiuste rappresaglie" di Pechino, che potrebbero "danneggiare i nostri agricoltori e produttori".