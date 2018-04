Venezuela sospende voli della Copa Airlines, compagnia di Panama

Caracas, 6 apr. - Il Venezuela ha sospeso i voli della Copa Airlines, compagnia aerea di bandiera di Panama tra le ultime a mantenere come destinazione questo Paese in crisi, in rappresaglia alle sanzioni finanziarie imposte da Panama contro alti dirigenti di Caracas.

I voli di questa importante compagnia in America Latina sono sospesi a partire da oggi e per tre mesi, prorogabili, come ha spiegato l'aviazione civile (Inac). In precedenza, Caracas aveva annunciato la sospensione delle "relazioni economiche e finanziarie con 22 persone e 46 entità giuridiche di Panama" per "proteggere il sistema finanziario venezuelano", secondo l'agenzia di informazione venezuelana AVN.

Questo provvedimento - che isola ancora di più il Venezuela, che già deve fronteggiare gravi problemi economici e politici - ha inoltre innescato una crisi diplomatica. Panama ha richiamato il suo ambasciatore a Caracas, Miguel Mejia, e ha chiesto al Venezuela di fare altrettanto con il suo rappresentante Jorge Duran Centeno.

La scorsa settimana, Panama ha redatto una lista di 55 persone, tra le quali figura il presidente socialista venezuelano Nicolas Maduro, considerate "ad alto rischio" per il "riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa".

(fonte AFP)