Mali, Onu: due caschi blu uccisi, dieci feriti in un attacco

Malè, 6 apr. - Due caschi blu delle Nazioni Unite in Mali sono stati uccisi e altri dieci feriti giovedì sera in un attacco contro la loro base ad Aguelhok, nel nordest del Paese. Lo ha annunciato la Missione dell'Onu in Mali (Minusma) in un comunicato.

"Alle 18.45 (le 20.45 italiane), i soldati della missione di pace sono stati bersaglio di tiri di mortaio, molti dei quali hanno raggiunto la loro base", ha indicato la Minusma, che ha aggiunto che "secondo un primo bilancio, due caschi blu sono stati uccisi e altri dieci feriti, alcuni dei quali gravemente".

"La Minusma ha immediatamente organizzato le evacuazioni mediche necessarie e rafforzato la messa in sicurezza della base", secondo il testo, che non indica la nazionalità dei caschi blu colpiti.

