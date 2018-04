Malaysia, il primo ministro annuncia scioglimento parlamento

Kuala Lumpur, 6 apr. - Il primo ministro della Malaysia, Najib Razak, ha annunciato lo scioglimento del parlamento in vista delle elezioni politiche che si annunciano come una sfida per il capo del governo, colpito da uno scandalo finanziario e sfidato dal suo ex mentore carismatico Mahathir Mohamad.

"Vorrei informare la popolazione che ho incontrato il re e ho chiesto la sua autorizzazione a sciogliere il parlamento sabato 7 aprile", ha dichiarato Najib alla televisione nazionale. Il sovrano ha una funzione essenzialmente onorifica in questo Paese del sudest asiatico di circa 30 milioni di abitanti, a maggioranza musulmana.

La commissione elettorale deve annunciare nei prossimi giorni la data dell'elezione dei deputati, che avrà verosimilmente luogo nelle prossime settimane. La coalizione governativa guidata da Najib è formata dai partiti al potere dall'indipendenza dell'ex colonia britannica nel 1957, ma la sua popolarità è calata negli ultimi anni a causa di un vasto scandalo corruzione a spese di un fondo sovrano creato dal primo ministro al suo arrivo al potere nel 2009 per modernizzare la Malaysia.

(fonte AFP)