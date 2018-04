Veronafiere, a Sol and Agrifood degustazioni e cooking show

Roma, 6 apr. - Oltre 300 espositori in crescita anche dall`estero su una superficie ampliata per dare più spazio a nuove aziende e potenziare le iniziative b2b. A pochi giorni dall`inaugurazione (15-18 aprile), Sol&Agrifood presenta il programma di degustazioni e cooking show che fanno parte delle iniziative di promozione e valorizzazione in chiave commerciale delle produzioni agroalimentari non industriali realizzate con materie prime territoriali.

Un calendario degli eventi che è stato pensato per coinvolgere buyer e operatori dell`horeca in arrivo da tutto il mondo (56.500 nel 2017, il 27% esteri da 130 Paesi) in una serie di attività che li portino a capire la qualità e le peculiarità che danno valore aggiunto all`offerta in mostra, e li renda capaci di raccontarle ai propri clienti.

Nei cooking show, veri e propri workshop, si impara ad usare correttamente l`olio extravergine di oliva in cottura e a crudo e abbinato ai cibi per esaltare sapore e qualità salutistiche degli alimenti. All`opera in collaborazione con Associazione Interregionale Produttori Olivicoli (AIPO Verona) gli chef della Federazione Italiana Cuochi, l`attore/cuoco Andy Luotto e Giorgio Barchesi, meglio conosciuto come `Giorgione`, famoso cuoco grande appassionato dell`olio evo e testimonial di Sol&Agrifood.

Nell`Agorà, lo spazio dedicato alle degustazioni rivolte ai buyer, in primo piano quest`anno la Toscana, con le sue produzioni di eccellenza, il Lazio e la Calabria con le sue unicità agroalimentari a base di cedro e bergamotto, la Campania con i limoni della Costiera amalfitana e la pasta di Gragnano, l`anello di Monaco dolce tipico mantovano, il Parmigiano Reggiano ed altri formaggi e la `storia vera di Biancolilla Centinara, Pomodoro Corleonese e fiori di Origano` nati dalla promessa di un bimbo italo-americano alla nonna di tornare nella terra di origine. Biancolilla Centinara è una varietà di olivo antica come alcune delle piante dell`azienda Bona Fortuna, che arrivano fino a mille anni di età, i Pomodori Corleonese sono generosi e pieni di gusto, mentre 10 sono le varietà di origano che crescono spontanee, di cui si selezionano solo i fiori con un macchinario innovativo per trattenere tutti gli oli essenziali e mantenere gusto e profumo intensi.