MIPIM Awards 2018: Italia, eccellenza del Real Estate globale

Roma, 6 apr. - La Real Estate Community si è riunita giovedì sera per festeggiare le eccellenze italiane, celebrando la triplice vittoria tricolore ai MIPIM Awards 2018. L`evento, promosso da Assoimmobiliare e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell`ambito delle iniziative Re/I Meeting, si è svolto a Milano. Lo rende noto un comunicato degli organizzatori.

La vittoria italiana, di COIMA nelle categorie "Best Urban Regeneration Project" con Porta Nuova e "Best Office & Business Development" con Feltrinelli Foundation & Microsoft House, e di PRELIOS nella categoria "Best Shopping Center", con il progetto FICO Eataly World, infatti, ha messo in luce la capacità del Real Estate di rigenerare il territorio.

Il Successo ai MIPIM Awards nasce da imprese che mettono in campo creatività, team qualificati e innovazione di prodotto. Creare valore reale e attrarre investimenti, anche grazie all`opera sistematica di Assoimmobiliare - si legge nella nota - nel favorire il dialogo con le Istituzioni, è il frutto del lavoro di squadra e di un approccio lungimirante e multidisciplinare in grado di fare sistema.

Paolo Crisafi, Direttore generale Assoimmobiliare ha sottolineato che: "è nello spirito di Assoimmobiliare promuovere e sostenere gli esempi più virtuosi del Real Estate italiano, affinché contribuiscano fattivamente allo sviluppo e alla riqualificazione del territorio, ispirandosi alle migliori pratiche internazionali. Occorre, quindi, rimuovere quegli ostacoli burocratici/normativi che gravano sul Real estate per liberarne le potenzialità come nei Paesi dotati delle normative più performanti. L`Italia, infatti, attraverso questa triplice vittoria ai MIPIM Awards, ha dimostrato - ha sottolineato Crisafi - di meritare la crescente attenzione che gli investitori rivolgono al nostro Paese e di poter competere con le migliori realtà globali, contribuendo all`ammodernamento del Paese nell`interesse generale. Tutto ciò è possibile portando avanti un dialogo continuo e proattivo tra Pubblico e Privato, come avvenuto con i Comuni di Milano e Bologna e le relative Regioni, per i progetti che oggi festeggiamo. La collaborazione con il Mipim è volta a far conoscere sempre più le buone pratiche italiane a livello internazionale e a prendere spunti per operare in modo sempre più innovativo sul territorio in chiave ecosostenibile".

Filippo Rean, Direttore Generale MIPIM ha osservato che "la triplice vittoria italiana ai MIPIM Awards di quest`anno testimonia la qualità dei progetti vincitori e al tempo stesso la ritrovata capacità del mondo immobiliare italiano, presente in Assoimmobiliare, di fare sistema e di presentarsi in modo unito e compatto ad un appuntamento internazionale come quello di Cannes".