Ubi, Massiah: tante notizie su di noi ma nessun file M&A aperto

Brescia, 6 apr. - In Italia "in questo momento sentiamo tante notizie su di noi ma in realtà possiamo solo studiare come studiano tutti ma non abbiamo una interlocuzione che faccia parte del famoso file di potenziali acquisizioni o fusioni". Lo ha dichiarato l'Ad di Ubi Banca, Victor Massiah, a margine dell'assemblea degli azionisti.

"E' inevitabile, l'ho detto più volte, che il sistema bancario italiano vada verso ulteriori concentrazioni ma non c'è una traccia segnata - ha proseguito - è una cosa positiva che a oggi siamo tra coloro che vengono visti come coloro che possono aiutare a risolvere i problemi piuttosto che essere uno dei problemi e questo ci dà la possibilità di studiare prima di agire, ci possiamo alzare dal tavolo e andare via se le condizioni non sono ragionevoli".