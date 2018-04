Ue, Pittella: Brunetta sbaglia, da governo e Pd posizioni chiare

Roma, 5 apr. - "Non è vero, come afferma Brunetta, che l'Italia sia assente dalla discussione sui temi cruciali che riguardano l'agenda europea. Forti, e accompagnate da una puntuale informazione al Parlamento, sono state le posizioni assunte dal governo Gentiloni". Così il senatore del Pd, Gianni Pittella, già capogruppo del PS&D a Bruxelles, risponde alle dichiarazioni di Renato Brunetta.

"E coraggiose - aggiunge - sono state le posizioni assunte dal Pd e dal gruppo dei Socialisti e Democratici europei sulla riforma della governance economica e finanziaria dell'Unione, sulla istituzione del ministero del Tesoro, sulla difesa della politica di coesione, strumento importante soprattutto per il nostro Mezzogiorno. Anche in questa fase e fino alla formazione del nuovo governo sono convinto che il governo Gentiloni farà per intero la sua parte".