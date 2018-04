Consultazioni, Sisto (Fi): da M5s dilettantismo democratico

Roma, 5 apr. - "Il dilettantismo istituzionale e democratico, unito all'antiberlusconismo vintage, induce i 5 Stelle a cadere nell'ennesima pessima figura. Non sta a Di Maio, né a Grillo, né a Casaleggio & co. decidere chi deve salire al Colle per illustrare la posizione di un partito. Sono gli elettori ad indicare con il voto da chi vogliono essere rappresentati. E milioni di italiani hanno indicato la coalizione di Silvio Berlusconi". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.

"E proprio da Berlusconi - aggiunge - oggi è arrivato un saggio di senso dello Stato. La prospettiva in cui si trova l'Italia, e il Sud in particolar modo, non lascia spazio a diktat, populismi o dogmatismi ideologici ma impone di muoversi seguendo il mantra della responsabilità e del pragmatismo. Forza Italia intende percorrere questa strada, forte della sua centralità nel dar vita ad un esecutivo che sappia restituire senso alle parole lavoro, sicurezza, crescita e modernizzazione", conclude.