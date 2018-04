Tim, Asati: ingresso di Cdp notizia positiva per azienda e Paese

Roma, 5 apr. - Nella contesa per il controllo di TIM entra in gioco la Cassa Depositi e Prestiti. Registriamo finalmente qualche reazione positiva alle quali, lo auspichiamo, seguiranno risposte e azioni concrete alle nostre numerose istanze, agli appelli che ASATI porta avanti da anni. È un fatto evidente che la partecipazione dello Stato nell`azionariato di TIM avrebbe bilanciato positivamente lo strapotere di Telefonica nel recente passato e oggi, nel mezzo della disputa sulla "governance" di Vivendi, la CDP può costruire quel passaggio che definiamo imprescindibile, per ripartire nell`interesse di tutti gli azionisti e per il nostro Paese, secondo una visione europeista dove possiamo essere ancora leader del cambiamento.

Per ASATI, le notizie che si stanno diffondendo sono un piccolo risarcimento, a vent`anni di distanza, per una privatizzazione sbagliata che ha prodotto orrori & errori che oggi tutti riconoscono e che tuttavia sono stati pagati principalmente dai dipendenti, dai piccoli azionisti, dal Paese che ha visto depauperato parte significativa del suo tessuto industriale.

Il nostro auspicio è quello che già nell` occasione della prossima Assemblea del 24 aprile si possa costituire un fronte comune per rinnovare la governance e per ridare a TIM una prospettiva di crescita solida e duratura. E` questo di cui ha assoluto bisogno il nostro Paese, è questo di cui ha bisogno TIM che è ormai paralizzata da mesi, riprendere finalmente il ruolo di protagonista e guida nel processo di ammodernamento delle infrastrutture e di trasformazione delle imprese e della Pubblica Amministrazione.