Trump: Ue "fortemente contro" gli Usa in campo commerciale

New York, 5 apr. - Donald Trump ha detto che la Ue è "fortemente contro gli Usa in ambito commerciale". Parlando dalla West Virginia, il presidente americano ha aggiunto: "E' quasi come se non potessimo fare business" in Europa. La Ue "spedice le sue auto qui, spedisce di tutto ma non vuole prendere i nostri prodotti. Non possiamo permetterlo".

La Ue sta negoziando con Washington affinché sia esclusa in modo permanente dai dazi su acciaio e alluminio Usa entrati in vigore il 23 marzo scorso. La Ue ne è stata esclusa mentre tratta.