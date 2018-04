Casa Bianca annuncia visita di Merkel, ma non c'è una data

New York, 5 apr. - La Casa Bianca ha annunciato che la cancelliera tedesca Angela Merkel visiterà Washington ma non ha ancora deciso la data. Lo ha detto il vice portavoce Hogan Gidley spiegando che i due paesi stanno ancora lavorando per stabilire i dettagli.

L'ultima visita di Merkel risale a un anno fa. Dopo aver avuto una ottima relazione con Barack Obama, il rapporto con Trump è nettamente peggiore. I due hanno posizioni diverse su le spese per la Nato, le questioni commerciali e l'accordo sul nucleare firmato nell'estate 2015 tra l'Iran e le principali potenze mondiali. Trump vorrebbe infatti cancellarlo.