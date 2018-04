Trump: dobbiamo fare qualcosa nei rapporti commerciali con la Cina

New York, 5 apr. - Il presidente americano Donald Trump crede che "è il momento di fare qualcosa nei rapporti commerciali con la Cina, ma sul lungo termine avremo una relazione fantastica". Trump ha parlato dalla Virginia dell'ovest, uno degli stati chiave per la sua vittoria, per presentare la sua riforma fiscale, diventata legge alle fine del 2017. Trump ha detto di essere amico del presidente Xi Jinping e di rispettarlo ma che lui rappresenta gli Stati Uniti e deve fare il bene del paese.

Solo martedì l'amministrazione Trump ha pubblicato una lista di 1.300 prodotti cinesi su cui intende imporre dazi del 25% per un valore complessivo di 50 miliardi di dollari di importazioni l'anno. La Cina ha minacciato dazi del 25% su 106 prodotti Usa per lo stesso valore: tra questi ci sono soia, carne, ma anche auto e aerei. Intanto i due paesi hanno fatto capire di stare discutendo per evitare di imporre queste tariffe.