Toninelli: cinque anni fa non avremmo votato Casellati

Roma, 5 apr. - "Posso dire con tutta umiltà qui che cinque anni fa non lo avremmo fatto". Così Danilo Toninelli, presidente dei senatori del Movimento 5 stelle, ha replicato a Bruno Vespa che gli ha fatto notare come, nonostante la chiusura sulle trattative di governo con Forza Italia, il suo gruppo ha votato per eleggere Elisabetta Alberti Casellati di Forza Italia alla presidenza del Senato.

"Ma - ha aggiunto a proposito del no opposto alla candidatura di Paolo Romani - non abbiamo votato come seconda carica dello Stato un condannato in via definitiva per reato contro la cosa pubblica, una cosa di un fastidioso incredibile. E per noi votare Casellati ha significato votare Fico presidente della Camera".