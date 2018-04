G. Grillo: se ci fosse già accordo con la Lega avremmo il Governo

Roma, 5 apr. - "Non abbiamo questa grande scelta, ci piacerebbe ma non ci sono grandi scelte. Si cerca di fare con quello che c'è, con una verosimiglianza. Abbiamo detto che c'è maggiore convergenza di punti programmatici con la Lega, con il Pd vogliamo parlare. Sulla legge Fornero per esempio abbiamo la stessa posizione della Lega, Forza Italia ne ha un'altra". Lo ha detto la capogruppo del M5S alla Camera, Giulia Grillo, ospite di Porta a Porta su Raiuno.

Quanto alla replica dei democratici che rifiutano di incontrare i 5 stelle, "loro - ha spiegato Grillo - sono convinti che noi abbiamo già l'accordo con la Lega, ma non è così, perché se lo avessimo avremmo già fatto il governo".