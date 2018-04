Commissione: fondi Ue a Turchia non per respingere rifugiati -3

Bruxelles, 5 apr. - "Non forniamo alla Turchia - ha precisato il portavoce - alcun equipaggiamento per fermare l'attraversamento delle persone bisognose di protezione internazionale al confine con la Siria: forniamo sostegno per assicurare che il confine sia gestito correttamente, a beneficio della sicurezza dei rifugiati, delle popolazioni locali, e dei cittadini turchi ed europei".

L'Unione europea, insomma, "non fornisce equipaggiamenti militari o attrezzature letali alla Turchia, e questo equipaggiamento che è stato fornito con i fondi di pre-adesione mira a sostenere le capacità di sorveglianza da parte delle autorità turche, per migliorare la gestione e la sicurezza delle frontiere".

Quanto al controllo su come vengono usati i fondi Ue, il portavoce ha affermato che il loro utilizzo "è naturalmente monitorata attentamente, sia a livello operativo che finanziario. Abbiamo predisposto un sistema per il monitoraggio interno da parte della delegazione Ue in Turchia e della stessa Commissione in contatto molto stretto con i nostri partner incaricati dell'attuazione", ha concluso Ruiz de Gordejuela.