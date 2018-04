Commissione: fondi Ue a Turchia non per respingere rifugiati -2

Bruxelles, 5 apr. - "Sosteniamo la Turchia - ha detto il portavoce - nel miglioramento della gestione e la sicurezza dei confini e per gestire meglio le migrazioni attraverso lo strumento dei fondi di assistenza pre-adesione; questo è parte del lavoro che facciamo con tutti i Paesi candidati".

"L'Ue sostiene i rifugiati siriani in Turchia, nel quadro della Dichiarazione Ue - Turchia (l'accordo del 18 marzo 2016,ndr) per cui abbiamo già mobilitato 3 miliardi di euro: gli ultimi rapporti indicano che questo strumento è vitale per oltre 3,5 milioni di rifugiati in Turchia", ha continuato Ruiz de Gordejuela, ricordando che l'accordo con la Turchia mira a "salvare vite, rompere il business model delle reti dei trafficanti, arginare il flusso di migranti irregolari dalla Turchia all'Ue e anche ad assicurare il miglioramento delle condizioni di accoglienza dei rifugiati in Turchia e aprire dei canali organizzati sicuri e legali per l'arrivo dei rifugiati in conformità con il diritto internazionale".

(Segue)