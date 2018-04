Governo, Boccia (Pd): errore rifiutare il confronto con Di Maio

Roma, 5 apr. - "Io penso che con il M5S ci siano punti di contatto che sono sotto gli occhi di tutti, dalle misure di contrasto alla povertà, già approvate dal PD nella scorsa legislatura, alle politiche sull'ambiente". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd, intervistato dall'inviata di Porta a Porta.

Boccia, a differenza di chi nel Pd dice che non bisogna incontrare Di Maio ribadisce che "è un errore rinunciare al confronto sui temi, è un nostro dovere valutare le eventuali proposte. Tutto questo non significa entrare in un governo del M5S ma di fronte a una impasse, e con il rischio che questa legislatura nasca morta, l'atteggiamento di apertura del PD potrebbe consentire a questa legislatura di accendere i motori, dando il via libera anche a un appoggio esterno ad un governo Di Maio".