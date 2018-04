Commissione: fondi Ue a Turchia non per respingere rifugiati

Bruxelles, 5 apr. - Un portavoce della Commissione Europea ha ammesso, oggi a Bruxelles, che un parte dei fondi Ue di assistenza per la Turchia, nel quadro delle politiche di pre-adesione, è stata destinata al rafforzamento della sorveglianza e della gestione delle frontiere turche, ma ha escluso che possa essere stata usata per equipaggiamenti militari o "attrezzature letali" volte a impedire l'attraversamento delle stesse frontiere da parte di persone bisognose di protezione internazionale (profughi, sfollati, rifugiati etc.). Il portavoce, Carlos Martin Ruiz de Gordejuela, ha risposto durante una conferenza stampa alle domande di un giornalista sulle rivelazioni di un'inchiesta pubblicata il 25 marzo dalle testate Poliken, Danwatch, Mediapart e dalla rete European Investigative Collaborations.

L'inchiesta dei giornalisti investigativi ha concluso che i fondi Ue hanno permesso alla Turchia di equipaggiarsi di veicoli blindati che sorvegliano le frontiere per impedire il passaggio dei profughi lungo il confine turco-siriano, dove 42 civili sarebbero stati uccisi dallo scorso mese di settembre, e di altri mezzi blindati ancora più pesanti, capaci di resistere a mine e granate, ufficialmente per sorvegliare le frontiere greco-turche.