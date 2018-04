Roma, 5 apr. - "Beppe Grillo ha detto che la specie che sopravvive non è la più forte ma quella che ha maggiori capacità di adattamento, e noi ce l'abbiamo anche alla luce di una esperienza di cinque anni in Parlamento". Lo ha detto il capogruppo del M5S al Senato, Danilo Toninelli, nel corso della registrazione della puntata di Porta a Porta che andrà in onda stasera su Raiuno, a proposito dei cambiamenti intervenuti nel movimento.