Ubi lancia con successo bond senior non privilegiato da 500 mln

Roma, 5 apr. - Ubi Banca ha lanciato con successo la sua prima emissione obbligazionaria senior non-preferred. Si tratta di una emissione benchmark a 5 anni a tasso fisso per un ammontare di 500 milioni di euro, a valere sul Programma EMTN del Gruppo. Lo comunica una nota della banca.

Nel corso della mattinata sono stati ricevuti ordini da circa 130 investitori, per un totale di circa 1 miliardo. L'emissione è stata prezzata 140 punti base sopra il tasso mid-swap a 5 anni, con una cedola dell`1,75% pagabile in via posticipata il 12 aprile di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,877% e il relativo rendimento a scadenza pari a 1,776%.

La data di regolamento sarà il 12 aprile 2018. La data di scadenza è fissata al 12 aprile 2023.

L`allocazione finale ha visto la sottoscrizione per il 50% da parte di investitori italiani e per il restante 50% da investitori esteri, con forte presenza di investitori francesi (21%) seguiti da investitori tedeschi e austriaci (10%), UK (7%), spagnoli (7%), svizzeri (4%) e altri (1%).