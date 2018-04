Slovacchia, manifestazione per chiedere dimissioni capo polizia

Bratilava, 5 apr. - Più di 30mila persone hanno manifestato in Slovacchia per chiedere le dimissioni del capo della polizia, Tibor Gaspar, sostenendo l'appello lanciato dal presidente Andrej Kiska dopo la crisi provocata dall'omicidio del giornalista d'inchiesta Jan Kuciak.

Secondo il quotidiano SME 30mila persone sono scese in piazza con cartelli come "Gaspar dimettiti", "Vergogna". "Ho già detto al ministro dell'Interno che il rimpiazzo dei personaggi chiave della polizia, compreso il capo della polizia, Gaspar, è una questione cruciale per noi per iniziare a ristabilire la fiducia nella polizia", ha sdetto Kiska.

(fonte afp)