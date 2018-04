Roma, 5 apr. - "Il centrodestra non diciamo noi che non esiste: dalle parole di Berlusconi è venuto un netto no nei nostri confronti, da Salvini l'opposto. E io sono stato 5 anni alla Camera e ho visto differenze profonde fra loro". Lo ha detto il capogruppo del M5S al Senato, Danilo Toninelli, nel corso della registrazione della puntata di Porta a Porta che andrà in onda stasera su Raiuno.