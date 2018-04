Toninelli: ci rivolgiamo seriamente a Lega e Pd per governo

Roma, 5 apr. - Quello tra la delegazione del Movimento 5 stelle e il presidente della Repubblica al Quirinale è stato "un colloquio di assoluta serietà e grande senso di responsabilità. Quando noi diciamo che ci rivolgiamo a due forze politiche, alternative fra loro come la Lega e il Pd, lo facciamo seriamente". Lo ha detto il capogruppo del M5S al Senato, Danilo Toninelli, ospite di Porta a Porta su Raiuno.

"Undici milioni di cittadini - ha aggiunto - che ci hanno votato il 4 marzo non accetterebbero mai un esito di governo non rispettoso del voto popolare. Il contratto di governo che abbiamo proposto è una forma nuova, forma rivoluzionaria, anche se la Germania lo fa dal 1961. La prossima settimana i leader politici si vedranno, noi metteremo in campo i nostri venti punti di programma, a loro diremo: cosa avete?".