Pensioni, l'Ape volontario "bloccato dalla burocrazia"

Roma, 5 apr. - L'Ape volontario è bloccato dalla burocrazia. Lo sostiene l'economista Stefano Patriarca in un intervento sull'anticipo pensionistico pubblicato sul Diario del lavoro. "A oggi - afferma Patriarca - a 15 mesi dall'emanazione della legge e a 8 mesi dalla firma del Dpcm, ancora non è possibile fare domanda di Ape volontario".

Anche chi ha già ricevuto la certificazione positiva dall'Inps "ancora non può farlo, perchè non c'è ancora la procedura informatica Inps per fare le domande, che possono essere fatte solo online. Peraltro a oggi sembrano non ancora perfezionate le adesioni delle singole banche alla convenzione Abi, adesione essenziale per l'erogazione dell'Ape".

"L'iter molto lungo - scrive l'ex-direttore dell'Ires-Cgil - non è servito a evitare problemi ed errori. La certificazione inviata dall'Inps è molto poco comprensibile, non ci sono molte delle informazioni utili; in particolare manca l'indicazione del livello della pensione netta prevista calcolata dall'Inps, elemento centrale per valutare la convenienza dell'operazione".

"C'è da chiedersi - aggiunge Patriarca - se tale vicenda possa essere considerata una inaccettabile 'normale' bizzarria delle burocrazia e delle tecnostrutture, oppure non nasconda anche un retropensiero di ostilità alle novità, ancorchè siano previste da leggi dello Stato. E come purtroppo spesso accade le conseguenze negative si ritorcono in un diritto sancito per legge ma negato nei fatti, con il rammarico di chi aveva sperato in quelle innovazioni e anche di chi le aveva promosse".