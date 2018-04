BlackRock offre fondi senza titoli di chi produce e vende... -2

New York, 5 apr. - In una nota ai clienti, BlackRock ha spiegato che i cambiamenti "forniscono una maggiore scelta ai clienti che cercano di escludere le società legate alle armi dal loro portfolio". Dall'ultima sparatoria, è nato un dibattito anche sul ruolo che Wall Street può recitare nel promuovere maggiori controlli sulla vendita di armi; alcune società si sono già mosse: Walmart e Dick's, per esempio, hanno alzato l'età minima per acquistare un'arma a 21 anni (l'autore della strage del 14 febbraio era un ex studente di 19 anni) e Citigroup ha deciso di non fare affari con società che vendono armi a chi ha meno di 21 anni.

Già a febbraio, BlackRock aveva detto di voler considerare la possibilità di togliere le società che producono armi dal portfolio dei clienti che non vogliono più investire in quel settore; inoltre, aveva sollecitato un dibattito con le aziende, per capire come intendessero rispondere alle aspettative della società. A investire nei produttori di armi, ora, sono anche i fondi pensione di impiegati pubblici e insegnanti, categorie che più volte hanno espresso la loro frustrazione per questa situazione.