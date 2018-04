Ersel, Giubergia: guerra dei dazi non fa bene a economia

Torino, 5 apr. - L'ipotesi di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina potrebbe avere dei riflessi negativi sull'economia. Ne e' convinto Guido Giubergia, presidente e amministratore delegato di Ersel, che nel corso dell'incontro a Torino "Giochi da grandi-l'Italia e il mondo nel 2018" ha detto: "Temo che la cattiva politica influenzi l'economia. I dazi commerciali non hanno mai portato cose positive".

"In uno scenario mutevole, in cui il mondo cambia di giorno in giorno e c'è una negoziazione permanente, e' difficile fare previsioni, ma di certo i dazi commerciali non hanno mai portato cose positive" ha commentato Giubergia.

Quanto all'annuncio di Trump di di voler tassare 1300 prodotti provenienti dalla Cina per 50 miliardi di dollari, Giubergia ha chiosato: "c'è un meccanismo perverso in tutto questo: se il più grosso finanziatore degli Usa, cioè la Cina, smette di finanziare si innesca un meccanismo autolesionista" per gli Stati Uniti.