Rubinato (Pd): confidiamo in Mattarella o si può tornare al voto

Roma, 5 apr. - "A seguito delle consultazioni, il Capo dello Stato ha certificato la situazione di impasse istituzionale. Alle forze politiche Mattarella ricorda che 'nessun partito e nessun schieramento dispone da solo dei voti per formare un Governo e che le regole della democrazia impongono alle forze politiche di cercare delle intese' e concede del tempo per riflettere. Ma al secondo giro i partiti dovranno abbandonare il tatticismo e dimostrare che hanno a cuore il bene del Paese". Lo dichiara in una nota Simonetta Rubinato, deputato Pd.

"Chi ha quasi vinto - prosegue - non potrà limitarsi a pretendere l'incarico di premier, chi ha perso non potrà non misurarsi con le proposte necessarie ad affrontare i pressanti problemi sulle spalle degli italiani. Occorre una saggia decisione, non credo sia questione di tempo ma di responsabilità di tutte le forze politiche, non escludendo un ritorno al voto, perchè l'attesa non potrà che logorare solo gli italiani. Confidiamo quindi nell'equilibrio del presidente Mattarella".