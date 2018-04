BlackRock offre fondi senza titoli di chi produce e vende armi

New York, 5 apr. - BlackRock offrirà dei nuovi fondi che escludono le azioni dei produttori e dei rivenditori di armi, rispondendo alle specifiche richieste di molti clienti a disagio con l'idea di investire in queste società, dopo l'ultima strage in un scuola statunitense, lo scorso 14 febbraio, che ha dato vita a un nuovo movimento di protesta, guidato dagli studenti.

La più grande società di investimento al mondo, che gestisce un patrimonio di oltre 6.000 miliardi di dollari, ha pensato a una nuova serie di prodotti per i piani pensionistici che escludono produttori e grandi rivenditori di armi, come Walmart, Dick's Sporting Goods, Kroger, Sturm Ruger, American Outdoor Brands e Vista Outdoor. Lo ha riferito un portavoce di BlackRock alla Cnbc. (segue)