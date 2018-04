I sessanta diplomatici Usa espulsi hanno lasciato la Russia

New York, 5 apr. - I sessanta diplomatici americani espulsi hanno lasciato la Russia. L'annuncio è stato fatto dal dipartimento di Stato americano. Il presidente Vladimir Putin infatti aveva ordinato l'espulsione per vendicarsi della decisione di Donald Trump che aveva deciso di cacciare dagli Stati Uniti lo stesso numero di diplomatici russi dalla sede di Seattle e dalle Nazioni Unite. Trump aveva preso questa decisione per punire Mosca dopo che a Londra un ex spia russa era stata avvelenata insieme alla figlia con ogni probabilità dai servizi segreti del Cremlino.