Myanmar, Amnesty: rientri Rohingya sicuri, volontari e dignitosi -3

Roma, 5 apr. - Anche i bambini rohingya, a cui è stata negata l'opportunità di proseguire gli studi sin dal loro arrivo nell`area di Cox's Bazar ad agosto 2017, necessitano di grande attenzione.

"Il Bangladesh non può essere lasciato solo ad affrontare questa crisi. La comunità internazionale deve continuare a sostenere il paese nell`ospitalità da offrire ai rifugiati rohingya per tutto il tempo necessario", ha ammonito Salil Shetty. "Allo stesso tempo, i leader mondiali devono anche fare pressione per accertare le responsabilità degli orribili crimini commessi contro i rohingya, affinché possano ottenere la giustizia che meritano e la sicurezza di cui hanno bisogno".