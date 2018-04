Myanmar, Amnesty: rientri Rohingya sicuri, volontari e dignitosi

Roma, 5 apr. - Amnesty International ha chiesto al governo del Bangladesh di tenere fede al suo impegno affinché i rifugiati rohingya vengano rimpatriati solo in condizioni sicure, volontarie e dignitose.

In un incontro con il primo ministro del Bangladesh, Sheikh Hasina, il segretario generale di Amnesty International, Salil Shetty, ha riconosciuto la generosità che il paese ha mostrato a quasi un milione di rifugiati rohingya costretti a lasciare le loro case nello stato di Rakhine in Myanmar a causa dei crimini contro l'umanità commessi dall`esercito di Myanmar.

"In un periodo in cui molti stati hanno voltato le spalle senza pietà alle persone in fuga dalle persecuzioni, il Bangladesh ha mostrato un'enorme generosità aprendo le porte a circa 700.000 rifugiati", ha dichiarato Salil Shetty, segretario generale di Amnesty International. "Questo atto di generosità ha fatto guadagnare al paese un'enorme benevolenza e ci auguriamo che il Bangladesh terrà fede al suo impegno di sostenere i rifugiati rohingya finché non sarà possibile per loro fare ritorno in condizioni sicure, volontarie e dignitose". (Segue)