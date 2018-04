Dazi, Cina fa ricorso al Wto contro i dazi annunciati da Trump -2

Roma, 5 apr. - tecnicamente la Cina ha richiesto "consultazioni" con Washington "in merito ai dazi e altre misure che gli Stati Uniti intendono operare su alcuni beni di vari settori, tra cui macchinari e elettronica, provenienti dalla Cina", secondo quanto recita la documentazione presentata.

In base alle regole del Wto, se gli Usa rifiuteranno le consultazioni la Cina potrà rinnovare la richiesta e poi procedere presso l'organismo che regola le dispute, che inizierebbe un iter anche pluriennale.

In realtà la lista di beni nel mirino di Washington non è stata ancora esattamente definita e i dazi non sono stati ancora imposti. Pechino però non ha perso tempo a annunciare rappresaglie, su beni che importa dagli sa per un controvalore equivalente: 50 miliardi di dollari.