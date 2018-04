Tim, de Puyfontaine: Offriremo tutto sostegno necessario a Genish

Roma, 5 apr. - "Il lavoro svolto nell`ultimo periodo ha già mostrato i primi frutti nei risultati del quarto trimestre del 2017, i migliori degli ultimi dieci anni. Vivendi presenta oggi una nuova lista di candidati per il board di Telecom Italia con le giuste caratteristiche per far progredire la società sotto la guida di Amos Genish che, dalla sua nomina avvenuta a fine settembre 2017, ha già dato prova del suo valore in qualità di Ceo". Lo ha dichiarato Arnaud de Puyfontaine, chief executive officer di Vivendi, in merito alla lista dei 10 candidati per il rinnovo del cda per l'assemblea del 4 maggio.

"Offriremo tutto il supporto necessario ad Amos Genish e al management nel loro impegno per l`implementazione della strategia Digitim e per indirizzare la società su un percorso solido sotto il profilo industriale e finanziario. Con la presentazione della lista, abbiamo ascoltato attentamente le opinioni degli azionisti e degli altri stakeholder chiave. Abbiamo apportato dei cambiamenti per rafforzare le competenze tecniche del board e per attingere ad un più ampio ventaglio di competenze e pareri. Siamo certi che tutti gli azionisti supporteranno il nuovo consiglio di amministrazione, il management e la strategia".