M.O., Msf: rafforzata assistenza medica per i feriti negli scontri -3

Roma, 5 apr. - MSF ha anche donato kit di emergenza con farmaci e materiali medici usa e getta per trattare più di 100 feriti assistiti nelle strutture del Ministero della Salute.

"Crediamo che nei prossimi giorni altre persone avranno bisogno di assistenza nelle nostre cliniche, perché gli ospedali ci invieranno più pazienti per ricevere cure post-operatorie", ha aggiunto Ingres di MSF. "E temiamo che alle prossime manifestazioni, a partire da quella di venerdì 6 aprile, ci saranno nuove violenze che produrranno nuovi feriti. Da qui al 15 maggio ci sono altre proteste in programma, MSF farà tutto il possibile per affrontare l`emergenza e rispondere ai bisogni della popolazione di Gaza".