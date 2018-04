M.O., Msf: rafforzata assistenza medica per i feriti negli scontri -2

Roma, 5 apr. - "Abbiamo già affrontato un preoccupante aumento del numero di persone ferite dalle forze armate israeliane dal dicembre 2017, dopo le proteste scoppiate quando il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di riconoscere Gerusalemme come capitale dello stato di Israele", dichiara Marie-Elisabeth Ingres, rappresentante di MSF in Palestina. "Oggi contiamo 20 feriti a settimana, erano 20 al mese prima del novembre 2017".

MSF è pronta ad aprire una nuova sala per consultazioni mediche in una struttura sanitaria pubblica a Gaza, per aumentare la propria capacità di fornire cure post-operatorie (cure infermieristiche specializzate, medicazioni delle ferite). MSF è in stretto contatto con lo staff medico del Ministero della Salute e può fornire équipe chirurgiche specializzate per supportare gli ospedali locali e assicurare periodi di trattamento più lunghi per i pazienti che ne hanno bisogno. (Segue)