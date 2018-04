M.O., Msf: rafforzata assistenza medica per i feriti negli scontri

Roma, 5 apr. - Il 30 marzo migliaia di palestinesi hanno partecipato alla cosiddetta "Marcia del Ritorno" nella Striscia di Gaza. Secondo i dati del Ministero della Salute, in un solo giorno sono state ferite 1.415 persone, in maggioranza uomini in giovane età, di cui 758 colpiti da armi da fuoco dell`esercito israeliano. Tutti i feriti sono stati assistiti nelle strutture del Ministero della Salute.

Nei quattro giorni successivi, 102 pazienti con ferite da arma da fuoco agli arti inferiori sono stati trasferiti nelle tre strutture di MSF che nell`area forniscono assistenza specialistica per pazienti traumatologici e ustionati. Più del 35% di questi pazienti ha riportato fratture che richiederanno un trattamento a lungo termine, probabili interventi chirurgici e lunghi periodi di riabilitazione. Gli altri hanno subito lesioni dei tessuti molli, per lo più muscolari, ma potrebbero aver bisogno di interventi chirurgici e di diverse settimane di cure e medicazioni. (Segue)