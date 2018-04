Tim, lista Vivendi per cda: Genish ad, de Puyfontaine presidente

Roma, 5 apr. - Vivendi ha annunciato la propria lista di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Telecom Italia. La lista sarà sottoposta al voto degli azionisti di Telecom Italia nel corso dell`assemblea ordinaria degli azionisti, convocata per il 4 maggio 2018.

La lista di dieci candidati sarà guidata da Amos Genish, chief executive officer di Tim. "Amos Genish ha il pieno supporto di Vivendi sull`implementazione del piano industriale 2018-2020 presentato e votato all`unanimità dal cda. Arnaud de Puyfontaine, secondo componente della lista, sarà proposto per il ruolo di presidente non esecutivo. Franco Bernabè sarà proposto per il ruolo di vice presidente con delega sulla sicurezza, come precedentemente annunciato lo scorso 22 marzo 2018".

I dieci candidati proposti da Vivendi sono: Amos Genish, Arnaud de Puyfontaine, Franco Bernabè, Marella Moretti, Frédéric Crépin, Michele Valensise, Giuseppina Capaldo, Anna Jones, Camilla Antonini, e Stéphane Roussel. La lista comprende cinque candidati (Marella Moretti, Giuseppina Capaldo, Anna Jones, Camilla Antonini, e Michele Valensise) pienamente indipendenti, secondo quanto stabilito dalle normative italiane sulla corporate governance.