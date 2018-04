Fontana (Lega): Su immigrazione e terrorismo più accordi e missioni combat

Roma, 5 apr. - "Il problema dell`immigrazione si risolve nei Paesi d`origine di transito dei flussi. Se l`Europa non ci aiuta, l`Italia può agire subito perché qualche volta ci sottovalutiamo e comunque l`anno prossimo, con le elezioni europee, i partiti identitari avranno un grande successo: faremo in modo che l`Ue agisca in modo più incisivo". Lo afferma il vicepresidente della Camera Lorenzo Fontana (Lega) in un`intervista a Formiche.net. Fontana riconosce che la cosiddetta "linea Minniti" ha portato a risultati sul fronte degli sbarchi, ma insiste sul ruolo che può svolgere l`Italia (in attesa dell`Europa) nei rapporti con determinati Paesi africani. A questo proposito, parlando della missione in Niger per la quale è previsto solo addestramento, il vicepresidente della Camera a Formiche.net dice che "occorre fare una missione nella quale si combatta il traffico di esseri umani. Qui mi sembra che andiamo a sostenere la Francia, a fare la stampella dei francesi senza azioni militari perché è previsto solo l`addestramento. Vanno bene le missioni, ma devono essere potenziate: i nostri uomini devono poter contrastare la criminalità che favorisce il traffico dei clandestini". Fontana è dunque favorevole a missioni "combat" in funzione antiterrorismo e contro i trafficanti "in collaborazione con altri Paesi europei in posizione non subalterna".?