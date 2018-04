Tajani: siamo noi che non vogliamo fare alleanza con Di Maio

Roma, 5 apr. - "Il tentativo di aut aut di Di Maio di dividere il centrodestra è un periodo ipotetico dell'irrealtà. Di Maio gioca la partita dei vecchi leader della Prima Repubblica". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, intervistato a #CartaBianca su Rai Tre.

"Siamo noi che non vogliamo fare una alleanza con chi non rispetta il voto popolare. Di Maio non può dire questo mi sta bene e questo no", ha aggiunto. "Di Maio vede un film che non esiste, mai detto che siamo un partito unico, una coalzione non lo è, una coalizione ha un programma unico".