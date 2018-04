Fico a Camusso: ok incontro per legge su Carta diritti lavoro

Roma, 5 apr. - Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha accolto la richiesta della leader della Cgil, Susanna Camusso, di un incontro per discutere della legge di iniziativa popolare sulla Carta dei diritti universali del lavoro.

"Accolgo volentieri la sua proposta di incontrarci per parlare della Carta dei Diritti Universali del lavoro, ovvero della legge di iniziativa popolare che ha raccolto oltre un milione di firme", scrive Fico nella nella lettera inviata a Camusso.

"Percorsi e momenti di confronto come questi - sottolinea il presidente della Camera - si inseriscono pienamente nella concezione del Parlamento come luogo aperto alla cittadinanza, in cui gli istituti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione ricevono la massima attenzione e diventano materia viva. Le proposte di legge di iniziativa popolare, in particolare, rappresentano uno strumento straordinario per far crescere insieme cittadini e istituzioni".

"A mio avviso sono stati sottovalutati da queste Camere per troppo tempo, ma è arrivato il momento di cambiare. Per questo le ribadisco la mia disponibilità all'incontro, con l'auspicio di poterlo organizzare quanto prima", conclude Fico nella lettera a Camusso.