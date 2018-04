Governo, Damiano: quali sono proposte Salvini su lavoro-pensioni?

Roma, 5 apr. - "Ci fa piacere che Matteo Salvini, nel corso delle consultazioni al Quirinale, abbia ricordato a Mattarella che 'piu' che posti e ruoli ci interessano i programmi su temi come la riforma delle pensioni, il lavoro e la riforma fiscale'. Per questo, dopo le promesse elettorali, vorremmo sapere rapidamente quali sono le proposte sulle quali, chi aspira a governare il Paese, intende confrontarsi". Lo afferma in una nota Cesare Damiamo del Pd.

"Come Partito democratico - continua - attraverso le parole di Martina, abbiamo confermato al Presidente della Repubblica che noi siamo in campo da protagonisti con le nostre proposte, a partire da quelle che riguardano i temi sociali. Alla cima dei nostri pensieri deve esserci il tema del lavoro con la diminuzione del cuneo fiscale per favorire, in modo strutturale, le assunzioni a tempo indeterminato".

"Infine, come Pd, non possiamo ignorare il problema delle pensioni. Sarà impossibile, per il Movimento 5 Stelle e per la Lega, 'cancellare' la legge Fornero, ma alcune correzioni andranno fatte con urgenza per eliminare le maggiori ingiustizie presenti nell'attuale sistema", conclude.