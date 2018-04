Roma, 5 apr. - "Noi vogliamo fare alcune cose per i cittadini, dare risposte, non ci interessano le poltrone, ma non siamo disposti a subire umiliazioni" dal Movimento 5 stelle. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo ed esponente di Fi, Antonio Tajani, intervistato a #CartaBianca su Rai Tre.

"Il M5s sta facendo una partita da prima Repubblica, da giochi di Palazzo, altro che rinnovamento", ha concluso.