Savino (Fi): M5S ha capito finalmente che non ha vinto elezioni

Roma, 5 apr. - "Dopo il primo giro di consultazioni e le parole del Presidente Mattarella, dopo un mese dalle elezioni, oggi i Cinque stelle hanno finalmente capito, si spera, che non hanno vinto le elezioni e che non hanno una maggioranza parlamentare per formare un governo. Dopo tante chiacchiere, si passi finalmente a parlare di temi concreti, a partire da quelli indicati dal Presidente Berlusconi, l'unico interessato non alle poltrone ma alle proposte". Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia.